Compagnoni: «Juve non da scudetto, ma se vince e convince col Milan il giudizio cambia». Le parole verso il big match

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha parlato di Milan Juve, big match in programma domenica sera.

COMPAGNONI – «Se vince il Milan cancella le scorie del derby. Significherebbe consolidare il primo posto e darebbe una dimostrazione forza. Se vince la Juve resto dell’idea che la squadra è forte ma non da scudetto a meno che non accade qualcosa a gennaio. Se però vince con una prestazione convincente i giudizi cambiano. E’ uno snodo molto importante per Milan e Juve».

