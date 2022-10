Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky, ha parlato del momento di Charles De Ketelaere paragonandolo al primo Leao

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così di De Ketelaere:

«Appena tornato Ibrahimovic, la prima cosa che fecero è mettergli accanto a Leao. Può valere anche per De Ketelaere? Credo che il suo problema sia di posizione. Ha qualità e potenzialità enormi, ma ha dei difetti: deve diventare più continuo, deve trovare collocazione in campo abituandosi alle marcature strette. Sono tutti problemi risolvibili, ma bisogna risolverli; non c’è fretta. Con Tonali, Leao e Brahim Diaz il Milan ha aspettato e ora si vedono i risultati».

