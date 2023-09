Compagnoni: «La Juve non può puntare allo scudetto se passa da Pogba a Miretti». L’analisi del giornalista

Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato delle possibilità che ha la Juve di competere per lo scudetto.

L’ANALISI – «Ad inizio stagione dicevo che la Juve poteva essere competitiva per lo scudetto se Chiesa e Vlahovic facevano sfaceli e se Pogba tornava a 100% ed era disponibile per tutta stagione. La prima non sappiamo, la seconda sappiamo quel che è accaduto e, con tutto il rispetto, se passi da Pogba a Miretti, promettente ragazzo del 2003 promettente, c’è una bella differenza. Senza Pogba la Juve non ha qualità per puntare a scudetto».

