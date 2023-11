Compleanno Perin, gli auguri della Juventus: «Dal suo arrivo ci ha sempre dimostrato una cosa». Il portiere spegne 31 candeline

La Juventus festeggia il compleanno del neo 31enne Mattia Perin.

GLI AUGURI – Oggi, venerdì 10 novembre 2023, è il compleanno di Mattia Perin. Trentuno anni per il nostro portiere classe 1992, bianconero dal 2018. Da quel momento, soltanto un anno e mezzo in prestito al Genoa per Mattia – dal gennaio 2020 al giugno 2021 -, prima di tornare stabilmente alla Juventus. Dal suo arrivo alla Continassa, Perin ha sempre saputo mettere in mostra il suo carisma e il suo talento. Ci è sempre riuscito e, soprattutto, ci è riuscito sempre meglio, stagione dopo stagione. La sua capacità di volersi migliorare, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, è stata ed è ancora adesso senza ombra di dubbio uno dei suoi più grandi punti di forza. Una determinazione, la sua, che gli ha permesso nell’aprile del 2022 di prolungare il suo contratto con il Club fino al 2025. Quest’anno ha giocato due partite, subendo soltanto una rete e ha mantenuto in un’occasione – in trasferta contro l’Empoli – la porta inviolata, contribuendo a portare a casa uno degli otto clean sheet di queste prime undici giornate di campionato. Il suo sarà un compleanno al lavoro – alla vigilia dell’importante sfida contro il Cagliari che chiuderà questo ciclo di quattro partite, prima di lasciare spazio a una nuova sosta per gli impegni delle Nazionali – e noi gli mandiamo i nostri più grandi auguri con la speranza che il regalo più grande arrivi proprio dal match di domani.

Auguri, Matti!

