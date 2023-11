Kalvin Phillips alla Juventus: ecco come può utilizzarlo Allegri. In caso di arrivo dell’inglese cambierebbe tutto anche per Locatelli

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra su quello che potrebbe essere la collocazione tattica di Kalvin Phillips nella Juventus di Allegri.

La più naturale, per i compiti chiesti da Max all’interprete del ruolo, sarebbe davanti alla difesa. La posizione attualmente occupata da Manuel Locatelli. Rispetto all’ex Milan, Phillips è più mediano. E non a caso il suo arrivo potrebbe spingere Allegri a spostare proprio Locatelli un po’ più in là, da mezzala.

Lo sbarco di Phillips offrirebbe ad Allegri anche soluzioni interessanti per cambiare pelle alla sua Juve, dall’inizio o a gara in corso, a seconda degli avversari o delle esigenze. Come detto, l’inglese ha già giocato in nazionale in una mediana a due, cosa che hanno già sperimentato sia Rabiot (con la Francia) che lo stesso Locatelli (a Sassuolo con De Zerbi, dove con un mediano vicino ha stabilito il suo primato di gol in un singolo campionato, 4). Dal clas- sico 3-5-2 Max potrebbe virare di volta in volta al 3-4-1-2, specialmente dovesse arrivare a gennaio anche un uomo di fantasia, un trequartista in grado di innalzare tasso tecnico e imprevedibilità della squadra. Più complicato, secondo la Rosea, impiegarlo da mezzala.

