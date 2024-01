I nerazzurri hanno espugnato anche il Franchi di Firenze seppur col brivido: l’attaccante argentino non smette di stupire.

Il capitano ha colpito anche ieri ed è stato nuovamente un goal da 3 punti: l’Inter ha battuto una buona Fiorentina per 1-0. La capocciata di Lautaro Martinez in apertura ha indirizzato il match verso gli uomini di Inzaghi ma rispetto alla maggioranza delle altre partite non è stato affatto semplice difendere il risultato.

Verso nuovi record

Il Toro ieri ha superato definitivamente Christian Vieri diventando l’ottavo bomber della storia nerazzurra: prossimo obiettivo Nyers a 133 reti, 9 in più dell’argentino. Quello che ha battuto sul tempo Terracciano è il goal numero 19 in altrettante partite di Serie A, alle reti si sommano i 2 assist ed i 3 rigori procurati. Tuttosport evidenzia che il numero 10 sta migliorando tantissimo rispetto al passato nelle segnature in trasferta: il suo record era 9 in una stagione intera mentre in questa stagione è già a 12.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Operazione rinnovo

Il quotidiano piemontese sottolinea che l’Inter resta ottimista sul fronte rinnovo nonostante le parole del suo agente Camano non siano state certamente ben accolte. Lautaro ha il contratto in scadenza nel 2026 e quindi si è piuttosto tranquilli: il rinnovo dovrebbe essere fino al 2028, al momento si discute soprattutto sull’ammontare dei bonus perché c’è intesa di massima sullo stipendio di base. Il nuovo vincolo dovrebbe quindi prevedere uno stipendio di 8 milioni a stagione più bonus; se si verificassero tutti l’ingaggio dell’argentino toccherebbe la doppia cifra.

