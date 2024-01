Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato di Simone Inzaghi a cui è particolarmente legato dopo gli anni in biancoceleste

Igli Tare ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nell’intervista rilasciata a Radio TV Serie A con RDS.

«Adesso diventa banale parlare di Simone Inzaghi, di quanto è cresciuto e di com’è diventato. La sua esperienza e il suo percorso non hanno eguali. Soprattutto negli ultimi anni. Per questo mi auguro che quest’anno sarà un anno fondamentale per lui e per la sua squadra. E per il suo percorso! Mi auguro raggiunga l’obiettivo che ha in testa (Tare probabilmente si riferisce allo Scudetto, ndr)». E proprio parlando della lotta Scudetto in Serie A, Tare non ha dubbi: «Io penso che è una lotta che durerà ancora tanto. Non è ancora decisa. La Juventus ha un grande allenatore (Massimiliano Allegri, ndr), che sa motivare e mettere la squadra al posto giusto nel momento giusto. Sarà fondamentale anche lo scontro diretto di Milano. Penso che a fine marzo avremo un’idea chiara di chi sarà la favorita. Fondamentale non perdere per la Juventus. Anche perché l’Inter ha una partita da recuperare (Inter-Atalanta, ndr). Vincendo tutte e due, la differenza diventerebbe importante. Ogni passo sbagliato da adesso a fine campionato lo paghi caro. E io lo so bene…»

