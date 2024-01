Prosegue la magica stagione del capitano nerazzurro: il Toro non ha intenzione di fermarsi e sogna lo Scudetto della stella.

L’Inter avanza verso la seconda stella ma è presto per questi discorsi anche se la vittoria di ieri è stata molto importante: siamo solo a poco più di metà stagione ma i nerazzurri sono in testa alla classifica nonostante una gara disputata in meno.

Sotto il segno del Toro

Lautaro Martinez ha segnato l’unico goal del match di ieri, chi se non lui: goal numero 19 in altrettante gare giocate, senza le 2 partite saltate per infortunio il bottino sarebbe potuto essere addirittura maggiore. La Gazzetta dello Sport fo notare come potrebbe arrivare a segnare 36 goal in campionato se continuasse a segnare 1 goal a partita: 36 come il record di sempre in Serie A siglato in due stagioni diverse da Immobile ed Higuain. Gli obiettivi di squadra vengono prima ma siamo sicuri che il capitano ci sta facendo più di un pensierino. Per quel che riguarda le reti all-time con la maglia dell’Inter Lautaro è ora ottavo in classifica alla pari del suo predecessore Mauro Icardi.

Lautaro Martinez

Non solo goal

A proposito di capitani, la rosea sostiene che il Toro giganteggi anche da quel punto di vista: l’argentino martella i compagni in allenamento, come ha garantito anche Asllani nelle interviste di ieri, inoltre la settimana scorsa dopo la vittoria della SuperCoppa italiana ha tenuto sul pezzo il gruppo motivandolo ulteriormente con discorsi motivazionali. Qualcuno da Appiano Gentile sostiene che i nerazzurri non avessero un capitano così influente da quando c’era un certo Javier Zanetti.

