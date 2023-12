Il giornalista Paolo Condò ha analizzato la vittoria di ieri sera dell’Inter contro il Napoli, soffermandosi sulla prova di Sommer

Attraverso un editoriale per Repubblica, Paolo Condò interviene così sul successo dei nerazzurri in Napoli Inter, soffermandosi sulla straordinaria prova offerta da Sommer.

LE PAROLE – «Anche se è presto per definirlo un passaggio di consegne, il 3-0 dell’Inter in casa dei campioni – ormai davvero uscenti – è un risultato che racconta molte cose. La prima è che, a differenza della Juve che è stata guardata a distanza per esorcizzare la fregatura in contropiede, l’Inter non aveva paura del Napoli. L’ha attaccato, si è difesa, ha ottenuto molto da Sommer (un plus impensabile nel cambio con Onana) ma altrettanto dalla sua modalità offensiva, alimentata sulle fasce e sostenuta da un centrocampo che ha firmato in pura bellezza i primi due gol. Abbiamo visto un’Inter fresca, grazie al turnover completo di Lisbona: un merito esserselo potuto permettere. Il Napoli di Mazzarri resta migliore di quello di Garcia, ma al terzo big match di fila ha mostrato la corda».

L’articolo Condò analizza: «Napoli Inter racconta molte cose, nerazzurri senza paura» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG