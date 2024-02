Paolo Condò si è espresso a Sky Sport sulla vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid: le dichiarazioni del giornalista

Condò ha parlato a Sky Sport verso il ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid:

LA SFIDA – «A volte dimentichiamo che Arnautovic ci fosse anche nel 2010 e di come la sua personalità fosse probabilmente esagerata per quelli che erano i suoi mezzi all’epoca. Sembra quasi ci sia una legge di contrappasso. Ora che i suoi mezzi sono accertati, perché ha una carriera che parla per lui, s’intimidisce davanti alla porta. L’Inter al ritorno deve stare attenta perché la partita è tutt’altro che chiusa»

