La Curva Nord dell’Inter non canterà al concerto di Kanye West, in programma questa sera al Forum di Assago, come era in programma

Sembrava ormai certo che la Curva Nord dell’Inter dovesse cantare al concerto di Kanye West previsto questa sera al Forum di Assago. Ma c’è stato un incredibile dietrofront a sorpresa secondo la Gazzetta dello Sport.

Ieri sera uno dei capi storici della curva nerazzurra ha pubblicato un post su Instagram in cui ha lasciato intendere che sono subentrati dei non precisati problemi, motivo per cui l’esibizione non ci sarà.

