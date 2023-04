Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sulla stagione dell’Inter e del Milan in campionato, demoralizzate dai risultati del Napoli

Intervistato da Numero Diez, il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dell’Inter e del Milan.

LE PAROLE DI CONDÒ-: «Da due anni si verifica una cosa inusuale, ovvero che la squadra che vince lo Scudetto viene indebolita dal mercato. Solitamente chi vince il campionato, vuoi per l’entusiasmo, vuoi per i maggiori incassi, punta a rinforzarsi. Invece l’Inter dopo lo Scudetto ha perso Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Romelu Lukaku, mentre il Milan ha perso Kessié e ormai possiamo dire che De Ketelaere fino a questo momento si è rivelato un acquisto sbagliato. Ad aumentare il distacco c’è anche il fatto che il Napoli ha centrato la stagione perfetta.

Credo quindi che Inter, Milan e le altre inseguitrici a un certo punto abbiano un po’ mollato quando hanno capito che questo Napoli non si poteva prendere, e la conseguenza è il distacco di punti, persi soprattutto in corrispondenza dei match delle coppe europee. In più, nel Milan e nell’Inter soprattutto, può essersi insidiato il pensiero che con la penalizzazione della Juventus la qualificazione in Champions fosse quasi automatica, portando un ulteriore calo di attenzione».

L’articolo Condò: «Inter e Milan hanno mollato. Entrambe indebolite dal mercato» proviene da Inter News 24.

