Paolo Condò, noto giornalista, ha analizzato le prime mosse del Milan di Gerry Cardinale: c’è il paragone con Berlusconi

Intervenuto a Sky, Paolo Condò ha parlato così del Milan di Cardinale:

«Stiamo parlando di una società come il Milan che ha condotto in porto un risanamento finanziario che porterà al bilancio in positivo, il primo dal 2006, senza che la competitività ne risentisse, anzi… con lo Scudetto e la semifinale di Champions League. La situazione del Milan è qualcosa di simile al 1986, quando arrivò Berlusconi e lo traghettò nel mondo nuovo: allo stesso modo, RedBird e Cardinale stanno traghettando il Milan in un mondo nuovo. Berlusconi fece fuori Rivera e Cardinale fece fuori Maldini: sono due storie molto simili. È come se per traghettare il club nel mondo nuovo fosse necessario liberarsi dei sentimenti. I tifosi sono addolorati per ciò che è successo a Maldini, ma sono felici della squadra che è stato costruita».

