Il giornalista Paolo Condò si è espresso a Sky Sport analizzando il mancato successo dell’Inter in Champions League

Intervenuto su Repubblica, il giornalista Paolo Condò si è espresso sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter:

LE PAROLE – «Per lunghi tratti del match di Istanbul il pronostico è stato il classico “too close to call”, impossibile decidersi fra la palla in sostanziale possesso del City e il campo occupato con maggiore perizia dalle maglie nerazzurre: un equilibrio che aspettava l’errore, e il primo grave l’ha commesso il City con la svista di Akanji che ha spalancato l’area a Lautaro. È stato un lungo attimo nel quale Lautaro ha scelto male: non l’ha servita a Brozovic in arrivo sui sedici metri, né a Lukaku a centro-area, e non ha nemmeno provato a dribblare Ederson, facendogli rischiare il rigore. Gliel’ha calciata addosso nel tentativo irrealistico di scavalcarlo; irrealistico perché Ederson. Lautaro ha perdonato Akanji. È stato poi Rodri a non perdonare Lautaro».

