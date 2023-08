Il Basilea esce a sorpresa dalla Conference League: la Fiorentina così è sicura di essere testa di serie nella prossima edizione

Il Basilea, dopo aver sfiorato la finale della scorsa edizione, non parteciperà alla prossima Conference League. Gli svizzeri vincono 2-1 contro i kazaki del Tobol, non riuscendo però a ribaltare la sconfitta all’andata per 3-1.

Una buona notizia per la Fiorentina: con l’eliminazione degli elvetici i viola sono sicuri di essere testa di serie nei sorteggi dei gironi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG