Conference League, l’UEFA conferma le sedi delle prossime due finali della competizione europea: tutti i dettagli

L’UEFA, con un comunicato, ha confermato quelle che saranno le sedi delle prossime due finali di Conference League.

IL COMUNICATO – Il Comitato Esecutivo UEFA ha designato lo stadio Agia Sofia di Atene (stadio AEK) e lo stadio Wrocław (WKS Śląsk Wrocław) per le finali di UEFA Europa Conference League rispettivamente nel 2024 e nel 2025.

Poiché lo stadio di Atene è nuovo di zecca e non è mai stato gestito dall’AEK Athens FC in un contesto internazionale, la UEFA fornirà consulenza. Un periodo di osservazione fino a novembre 2023 per le partite giocate dall’AEK Athens FC nella competizione UEFA per club per la quale si qualificherà, e dalla nazionale greca nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024, è stato aggiunto come condizione per la conferma della nomina.

