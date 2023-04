Ecco le gare di Conference League in programma nella giornata di oggi per l’andata dei quarti di finale. In campo la Fiorentina

Gent – West Ham , ore 18:45

, ore 18:45 Basilea – Nizza , ore 21:00

, ore 21:00 Lech Poznan – Fiorentina , ore 21:00

, ore 21:00 Anderlecht – AZ, ore 21:00

