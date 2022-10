Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Milan

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

COME SI AFFRONTA – «Come sempre. È sempre Milan Juventus, giochiamo contro i campioni d’Italia e domani sarà più difficile del solito. Vengono da una sconfitta brutta in Champions e vorranno rifarsi. Sarà una bella partita davanti a uno stadio pieno. Ci sono tutte le condizioni per fare bene».

FATTORE TRASFERTA – «Momentaneamente in trasferta non abbiamo ancora vinto. Siamo pronti a giocarci questa partita».

