Conferenza stampa Aouar: le parole del centrocampista giallorosso (Mourinho squalificato) dopo la sfida tra la Roma e la Salernitana. Le dichiarazioni

(Inviato all’Olimpico) – Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la Salernitana.

COME SI E’ TROVATO – «Fisicamente è stata difficile, oggi faceva molto caldo. Era un nuovo calcio per me, devo imparare a giocare in Serie A. Anche lo scorso anno è stata una stagione difficile, ho bisogno di tempo fisicamente ma credo che con questa partita dobbiamo avere fiducia per la stagione».

RUOLO PIU’ ADATTO – «Non ho una posizione che preferisco. Posso giocare in tante posizioni, sono un calciatore che gioca di squadra e mi metto a disposizione del mister. Sono pronto a giocare mezz’ala o attaccante, non è importante per me».

MANCANZA DI MOURINHO – «Meglio averlo con noi, ma oggi dovevamo fare a meno di lui. Il mister ha parlato con noi prima della partita, durante la settimana. Dobbiamo fare così, credo che siamo pronti a giocare anche senza lui».

