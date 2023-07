Conferenza stampa Bonansea, le parole dell’attaccante dell’Italia femminile alla vigilia del match contro la Svezia

Barbara Bonansea ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Italia femminile contro la Svezia.

SVEZIA – Non si fermano mai, se giocano bene o male. Continuano a fare sempre il loro gioco anche se sbagliano.

SEMBRANT – È un grande difensore, le sue qualità migliori sono la calma e la capacità di vedere sempre le giocate. Poi in fase difensiva è posizionata sempre bene. Sarà difficile superarla.

POCHI GOL – Nelle ultime partite non abbiamo fatto goleade, però per me l’importante è vincere. Credo che non conta chi segni, per un attaccante è bellissimo segnare ma vincere è ancora più bello.

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BARBARA BONANSEA

