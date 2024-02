Conferenza stampa Cioffi: «Affrontiamo la prima della classe non per classifica ma per mentalità». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, ha presentato Juve–Udinese.

COME STA LA SQUADRA – «La squadra sta bene, è motivata, concentrata, consapevole. È una maratona, un credere sempre in quel che fai, ovviamente vediamo e leggiamo, ma ci siamo focalizzati sull’oggi».

MOMENTO JUVE – «Può essere tutto, ogni partita può essere quella giusta per liberarci dalle zavorre, questa è la realtà. Affrontiamo la prima della classe non per classifica ma per mentalità, sono reduci dallo scivolone di San Siro e vorranno riscattarsi, ci faremo trovare pronti».

PARTITA – «È un campionato che dimostra che si possono fare punti da tutte le parti, la Juventus non entrerà sottovalutandoci. Il Tucu ha una personalità da calamita, gli altri lo fanno con le prestazioni».

