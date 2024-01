Conferenza stampa Di Francesco post Juve Frosinone: le dichiarazioni del tecnico dopo il match dell’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Eusebio di Francesco in conferenza stampa dopo Juve Frosinone.

PARTITA – «Complimenti ai tifosi che ci hanno sostenuto, ottimo primo tempo e poi è venuta fuori la qualità di una squadra superiore. Abbiamo fatto qualche errorino di troppo e la Juventus, che non ha bisogno di questo, ha chiuso la partita. Complimenti ai ragazzi per il percorso fatto».

LUSUARDI E ERRORI – «Lusuardi sta giocando bene, in Brasile giocava nei dilettanti. Deve migliorare anche lui, sta crescendo. Dobbiamo migliorare gli errori ed alzare l’attenzione durante la partita. Solo attraverso il lavoro possiamo migliorare».

JUVENTUS – «Credo che il campionato sia una storia tra Inter e Juve, credo che la Juve abbia un piccolo vantaggio per il fatto che non ha impegni extra campionato. Ti assicuro che giocare tante partite, ti mette un po’ in difficoltà anche sul lato infortuni. Questo potrebbe favorire la Juve, ma oggi stanno 50 e 50».

