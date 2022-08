L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.

PARTITA – «Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiare la carta».

MILAN – «Il Milan. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi proveremo a fare il massimo».

FRATTESI E PINAMONTI – «La prestazione è stata positiva, l’atteggiamento anche. Giochiamo non solo per questo ma per i risultati. Sono convinto che migliorando la prestazione si possono raggiungere risultati migliori. Possiamo migliorare negli inserimenti, nel gioco, e Pinamonti che non è arrivato da tanto, avendo già trovato il gol, tutto questo può aiutare nella conoscenza e nell’inserimento in squadra».

