(inviato a San Siro) – Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo Milan Atalanta.

PUNTO GUADAGNATO «Si indubbiamente, punto sofferto, prestazione prevalentemente difensiva, siamo soddisfatti, premiata l’attenzione della squadra di uscire con un punto da questa trasferta»

MILAN SUPERIORE «Il Milan ci ha messo in grande difficoltà, è una grande squadra, questa sera abbiamo subito la loro forza e la loro qualità ma siamo riusciti a portare a casa un punto»

SCALVINI «Scalvini ha un problema alla spalla che è uscita e rientrata, vediamo»

PARTITA «Leao ha scompaginato la situazione, non siamo riusciti a sviluppare il gioco, abbiamo fatto fatica anche nei recuperi palla, siamo stati poco pericolosi»

CALENDARIO «Non ragioniamo sul lungo, ci sono tante partite da giocare, ci è stato confezionato un bel fiocchettino, faccio fatica a fare previsione. Dobbiamo rimetterci in pista per le prossime gare»

DE KETELAERE «In Coppa Italia aveva giocato bene, facciamo fatica a sviluppare qualcosa in attacco e sulle fasce, non era la serata migliore, questa sera è andata così, abbiamo ottenuto il massimo da questa partita»

SCAMACCA «Scamacca come altri ha dato dei contributi importanti, magari la prossima farà meglio, i calciatori non sono macchine.»

RIGORE «Fa parte di quei rigorini che ce ne sono ormai tanti, ne vengono dati una marea, non avevamo un rigore così da una marea, ce lo prendiamo. Piace dare questi rigore così pensano di fare più bello il calcio, certe volte è a favore certe volte è contro, eravamo in credito con il Milan per i rigori»

