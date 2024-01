Conferenza stampa Giacinti pre Supercoppa: parla l’attaccante della Roma Women alla vigilia del match di campionato

Valentina Giacinti parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa tra Juventus Women e Roma.

FINALE – «Stiamo bene. Siamo tranquille e sappiamo che affrontiamo una squadra forte. Non sottovalutiamo il valore della Juve. Vincere la Supercoppa sarebbe importante, fondamentale perché abbiamo ancora l’amaro in bocca per quella Coppa Italia persa nel finale».

SOSTA – «Non mi è pesata, ne avevamo bisogno. La mia testa è costantemente su questa partita. Sono stata molto rigida sul mangiare perché pensavo a questa gara. Siamo tutte molte concentrate».

6 MILA SPETTATORI – «Il pubblico c’è, stiamo facendo un lavoro con tutto il movimento per farlo crescere. Giocare alle 15.15 una finale magari non aiuta molto. Sono rimasta male per giocare una partita così a questo orario. Il pubblico c’è ed è tanto».

FAVORITE – «Concordo con il mister, non c’è favorita. I dettagli fanno la differenza».

The post Conferenza stampa Giacinti pre Supercoppa: «Abbiamo ancora l’amaro in bocca per quella Coppa Italia persa nel finale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG