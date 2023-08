Conferenza stampa Gorini, l’allenatore del Cittadella ha parlato in vista del match di Coppa Italia contro l’Empoli

Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha parlato in conferenza in vista del match di Coppa Italia con l’Empoli.

LE PAROLE – «Siamo contenti di iniziare, dopo tre settimane di ritiro sono curioso di vedere cquali saranno le reazioni in un match ufficiale. C’è tanta voglia di passare il turno e di mettere in difficoltà l’Empoli. Devo ancora scegliere la formazione, abbiamo qualche problema in difesa ma siamo in 22 e ho una scelta ampia. L’obiettivo è passare, come ogni anno, perchè teniamo a questa competizione».

