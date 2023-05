Conferenza stampa Mancini, il difensore della Roma parla alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League.

ALLENAMENTO A TRIGORIA – «Per sentirci a casa. Lo abbiamo sempre fatto, ci troviamo bene lì».

DYBALA – «Paulo sta bene, riesce a camminare e spero possa aiutarci».

COME STA LA ROMA – «Ci siamo preparati come una finale che andrà giocata con testa, cuore e grinta. È una partita diversa, abbiamo fatto un percorso lungo e meritiamo di giocare con davanti una grande squadra. Ci siamo preparati per giocare nel migliore dei modi».

