Conferenza stampa Pioli post Milan Newcastle: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di Champions League

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Newcastle.

«Li conosciamo bene. Di solito sono molto aggressivi. Probabilmente abbiamo tolto un po’ di pressione muovendo bene palla e facendoli muovere. Abbiamo condotto la partita per quello che volevamo. Sono gare che dovresti vincere, ma non siamo riusciti a finalizzare bene le situazioni che potevamo sfruttare diversamente»

CONDIZIONI MAIGNAN E LOFTUS – «Maignan dice che ha sentito qualcosa di piccolo, mentre Ruben ha detto di avere solamente crampi, infatti lo stavo cambiando…»

LEAO – «Rafa piace agli amanti del calcio perché tenta delle cose che non sono normali per altri giocatori. Fa delle cose che a lui riescono ad altre no. Chiaro che io lì spaccavo la porta. Mi dispiace per i ragazzi, hanno messo quello che avevano. Mi dispiace per il pubblico perché ci hanno incitato tutta la gara. Mi dispiace perché sarà un girone tosto e volevamo la vittoria»

NUOVI – «Musah, Loftus e Chuku hanno bisogno di giocare, i meccanismi della propria squadra. Hanno bisogno di giocare e si sono fatti trovare pronti, le occasioni per loro ci saranno perché si gioca ogni tre giorni. Ho tanti giocatori, magari probabilmente col Verona giocheranno degli altri»

ESAMI MAIGNAN – «Maignan farà delle valutazioni domani. Credo sia difficile che giochi sabato, ma non lo so. Theo ok, sta bene, prende tante botte ogni partita»

The post Conferenza stampa Pioli post Milan Newcastle: le dichiarazioni appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG