Conferenza stampa Pohjanpalo, l’attaccante del Venezia parla in vista del match dei playoff di Serie B contro il Cagliari

Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia, ha parlato in conferenza in vista del match contro il Cagliari. Le parole riportate da TuttoVenezia.com.

MARCATORI – «Dal punto di vista della classifica marcatori ho sofferto l’avvio di stagione complesso, ho dovuto adattarmi al calcio italiano e quindi è stato necessario un periodo di adattamento. Ricordo che il primo gol l’ho segnato proprio al Cagliari. Il mio obiettivo è continuare a giocare a e segnare come in questo periodo»

CLIMA – «In settimana a Venezia ha fatto caldo in questi giorni; quindi, le condizioni anche fisiche sono un po’ difficile, ma è utile in ottica Cagliari. Stiamo preparando la partita come le altre, con la consapevolezza di quello che c’è in gioco, perché chiaramente abbiamo davanti a noi una partita secca. Finita la stagione regolare si riparte più o meno tutti allo stesso livello e sentono tutti la pressione di dover di nuovo dimostrare tutto daccapo. Ci dovrà essere un lavoro importante della difesa, il Cagliari sappiamo che sa essere pericoloso e in attacco dovremo saper essere pronti»

CAGLIARI – «Il Cagliari giocherà in casa e ha una piazza molto calda. Comunque i playoff sono sempre qualcosa di diverso rispetto alla stagione regolare, tutti soffrono lo stesso tipo di pressione. Anche perché si sa che anche nell’arco di soli venti minuti una partita può cambiare faccia, soprattutto ai playoff. Credo che stiamo arrivando a Cagliari con un livello di concentrazione e di preparazione massimo, abbiamo fiducia di potercela giocare ad armi pari»

