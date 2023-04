Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Napoli Milan, le parole dell’allenatore

«Cosa è successo? Che non abbiamo espresso il nostro solito gioco»

DISCUSSIONE MALDINI LEAO «Ho discusso con Leao? Con Maldini è successo che stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso, facendo finta di qualcosa che non so in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso»

QUALCOSA NELLA TESTA – «Non lo sappiamo, solitamente abbiamo sempre reagito, da quando sono qui io. Qualche volta è successo di perdere qualche partita, ma la gara ha sempre reagito»

RASPADORI- «È rientrato benissimo, ha fatto benissimo e per noi era fondamentale dargli questi venti minuti qui per farlo rientrare. Dico bravi a quelli che sono entrati, anche se era difficile ribaltare ma si è vista la loro disponibiltà»



DIFFICOLTA’ – «Qui si giocava contro la squadra campione d’Italia, è una squadra di primissimo livello. Lo scorso anno lo hanno vinto meritatamente il campionato, se tu sbagli qualcosa viene fuori un risultato netto»

BUCA NEL PERCORSO – «Speriamo sia una buca e non una voragine. Stasera ho visto grande volontà e disponibilità da parte dei ragazzi, sono molto fiducioso. Domattina torniamo a lavorare per la prossima»

