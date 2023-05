Conferenza stampa Zanetti, l’allenatore dell’Empoli parla alla vigilia del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Sampdoria.

LE PAROLE – «Non abbiamo mai fatto i conti sugli altri ma su quello che interessa a noi. Vogliamo andarci a prendere quello che abbiamo desiderato, la salvezza è lì vicina e ora c’è l’occasione per prendercela. In settimana i ragazzi li ho visti carichi, siamo in un periodo convincente dopo le difficoltà. Le componenti ci sono tutte per andare a prenderci quello che vogliamo, anche se i nostri avversari a livello di singoli sono una bella squadra. La tifoseria della Sampdoria è una tifoseria ferita ma riempie sempre la curva. Per noi deve essere una bella serata, dobbiamo onorare l’importanza della posta in palio e dare grande onore al nostro avversario dopo una loro stagione difficile».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG