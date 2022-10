Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Juve

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole.

JUVENTUS – «Come sempre questi tipi di partite mi piace concentrarmi su noi stessi. La Juve è una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo una squadra più forte, che ha avuto un momento di difficoltà. Lo hanno avuto loro, figuriamoci noi piccole. Vogliamo giocare di personalità e avere il coraggio delle nostre idee».

VICARIO – «Aver tenuto Vicario è come aver preso una punta da 20 milioni. La cosa più importante è che lui è consapevole della sua forza, ma lavora tanto. Cura i dettagli, è qui al campo tutti il giorno per migliorarsi. Non si accontenta mai, unisce il talento alla cultura del lavoro e all’umiltà. Questo connubio è l’esatta sintesi di come deve essere un campione».

L’articolo Conferenza Zanetti: «La Juve è una squadra piena di campioni» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG