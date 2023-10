Conte a sorpresa: «Con De Laurentiis parlo spesso, è un visionario». Le dichiarazioni dell’ex Juve sul presidente

Conte nel corso dell’intervista concessa a Belve ha parlato del suo rapporto col presidente De Laurentiis. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve.

SENTITO QUALCUNO DI NAPOLI E ROMA – «Mah io non lo so, del Napoli lo sta dicendo lei. Con De Laurentiis spesso e volentieri ci parlo, abbiamo un rapporto personale. Il presidente ha sempre avuto grande stima, ma ha fatto una scelta all’inizio con Garcia. Le scelte che ha fatto in questi 19 anni di presidenza a Napoli han dimostrato che è un visionario. Futuro? Non so quando, mi piacerebbe a fine carriera allenare queste piazze passionali, che si sposano con me».

