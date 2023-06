Conte sulla panchina del Milan? Nel 2015 c’erano tutte le condizioni! Il retroscena sull’ex allenatore del Tottenham

Nel 2015 Antonio Conte avrebbe potuto sposare il progetto Milan e sedersi sulla panchina dei rossoneri. A confermare questo clamoroso retroscena ci ha pensato lo stesso tecnico.

CONTE – «È vero, Berlusconi e Galliani hanno provato a portarmi al Milan in passato. Per me questo è motivo di orgoglio e soddisfazione perché parliamo di due persone che mi hanno sempre apprezzato, come io ho sempre apprezzato loro»

