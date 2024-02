L’ex tecnico della Juventus Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare in Italia: ecco ai club sull’allenatore

Ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro dell’ex tecnico della Juventus Antonio Conte. Uno dei principali obiettivi nella lista del Milan in caso di cambio in panchina al termine della stagione.

Secondo Tuttosport, De Laurentiis sarebbe tornato in pressing su Conte in vista della prossima stagione. La novità è legata a un’apertura dell’ex ct, che alle giuste condizioni potrebbe valutare l’offerta del Napoli.

