Conte Juve, spuntano alcune insidie in particolare per i bianconeri: ecco cosa può succedere in estate. Le ultime

Sportitalia.com fa il punto sul futuro di Antonio Conte, allenatore accostato al calciomercato Juve in caso di separazione con Massimiliano Allegri a fine stagione.

Secondo quanto si apprende l’ex ct della Nazionale potrebbe proporsi in Premier League (Manchester United, Chelsea ed Arsenal ipotesi non da scartare a priori) e al Paris Saint-Germain. Futuro incerto per l’ex bianconero.

The post Conte Juve, ecco cosa può succedere in estate appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG