Angelo Alessio, storico vice allenatore di Antonio Conte ha spiegato il sogno dell’ex Inter, ecco dove può allenare per lui

Angelo Alessio non ha dubbi. Lo storico vice di Antonio Conte si è espresso così a TuttoJuve sul futuro dell’ex allenatore dell’Inter.

ANTONIO CONTE – «A lui piacerebbe vincere la CL e quindi andrà in un club che gli permetta di provare a farlo. Può andare ovunque, viene accostato a Juve, Milan e Napoli ma di concreto non c’è ancora nulla. Non sapremo dove andrà prima di maggio».

FUTURO – «Il mio augurio è vederlo in un club italiano o estero che gli permetta di competere per vincere la CL. Sono sicuro farà una scelta ponderata, con un progetto a lungo termine. Sappiamo che lui è bravo a costruire e ad andare avanti con quei giocatori per vincere».

