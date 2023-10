Conte, lo strano retroscena del CorSport: pizza in locale napoletano prima della festa Juve. Il tecnico in trattativa con De Laurentiis

Il Corriere dello Sport questa mattina svela uno strano retroscena su Antonio Conte. Il tecnico salentino, prima di prendere parte alle festa della Juventus al Pala Alpitour, ha pranzato insieme agli ex compagni ed amici nella pizzeria napoletana di Ciro Ferrara a Torino.

Pizza verace per il tecnico che è in trattativa con De Laurentiis per la panchina del Napoli.

