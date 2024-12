Antonio Conte potrebbe giocare un brutto “scherzo” a Fonseca. Le mira dell’ex ct si sono focalizzare sul grande obiettivo rossonero.

Il Milan sta vivendo un momento di grande forma, con la squadra di Fonseca che sembra finalmente aver trovato la giusta quadratura. Tuttavia, la dirigenza rossonera non si ferma qui e ha già un occhio al futuro, pianificando i prossimi innesti per rinforzare ulteriormente la rosa. Nonostante ciò, uno degli obiettivi di mercato del Milan rischia di sfumare.

Il club partenopeo, con in testa Antonio Conte, sta cercando di accelerare per strappare il giocatore al Milan, mentre Conte potrebbe mettere sul piatto il suo progetto tecnico ambizioso, attirando così il talento verso la sua squadra. Questo imprevisto complica i piani del Milan, che dovrà fare i conti con una concorrenza di alto livello, sia sul piano economico che su quello sportivo.

Il brutto “scherzo” di Conte al Milan

La situazione potrebbe diventare ancora più tesa nelle prossime settimane, con il Milan che dovrà decidere come agire per non farsi scappare un obiettivo che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi sicuro. L’ingresso di Conte e Napoli nella trattativa aggiunge ulteriore incertezza, e il club rossonero dovrà correre contro il tempo per assicurarsi il giocatore prima che la concorrenza decida di affondare il colpo.

Conte beffa Fonseca

Nonostante l’interesse del Milan, la corsa per assicurarsi le prestazioni di Dorgu appare piuttosto affollata. Tra i club maggiormente interessati figurano alcune tra le più blasonate squadre d’Europa, inclusi Chelsea, Tottenham, West Ham e Lipsia. Ma è soprattutto il Napoli, guidato da Antonio Conte, che sembra avere progetti particolarmente ambiziosi per il giovane, con l’idea di acquisirlo già nel corrente mercato invernale per poi lasciarlo in prestito al Lecce fino alla fine della stagione.

Patrick Dorgu

Un’opportunità da cogliere

Per il Milan, l’acquisto di un giocatore dalle caratteristiche di Dorgu rappresenterebbe una soluzione ideale per due delle principali esigenze tattiche: trovare un vice affidabile per Theo Hernandez e un terzino destro di garanzia. La sfida sarà quella di superare la concorrenza e concretizzare un’operazione che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni future del club. La finestra di mercato invernale si appresta dunque a diventare un crocevia fondamentale per le strategie a lungo termine del Milan.

