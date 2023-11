Mirko Conte, vice di Brambilla (squalificato), al sito della Juve ha commentato la sconfitta della Juventus Next Gen in casa contro la Carrarese per 0-1

L’INTERVISTA – «Forse il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0, nell’arco dei 90 minuti ci sono stati pochi tiri in porta. È stata una gara tosta, siamo stati bravi a restare dentro la partita e fare le nostre cose contro una squadra forte, poi purtroppo un episodio ci ha condotto a una sconfitta che secondo me oggi non meritavamo. Siamo stati bravi fino agli ultimi venti metri, e questa è una costante, ma da lì in poi siamo stati un po’ deficitari. Siamo qui per lavorare e far capire ai ragazzi come attaccare l’area e come mettere in mezzo i palloni. Oggi, però, lo ripeto, abbiamo fatto un’ottima gara e dispiace per il risultato».

