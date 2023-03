Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa

Questa mattina il gruppo – che continua a ritrovare giocatori al rientro dalle parentesi in Nazionale – si è ritrovato al Training Center e ha focalizzato la sessione di allenamento su esercitazioni per il lavoro di reparto e per la fase di sviluppo della manovra con finalizzazione.

Infortunati Juve: la situazione dall’infermeria bianconera

Kaio Jorge: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Rientro da valutare.

Milik: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Rientro col Verona.

Alex Sandro: lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro col Verona.

Pogba: lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Rientro da valutare.

Miretti: problema muscolare. Rientro col Verona.

Chiesa: tendinite, escluse lesioni dopo gli esami. Rientro da valutare.

Bonucci: infortunio al perone. Rientro da valutare.

Kostic: infiammazione del tendine d’Achille. Rientro col Verona.

Probabili formazioni Juve Verona: le scelte di Allegri

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

Squalificati Juve: chi salta il prossimo match

Rabiot e Paredes squalificati per Juve Verona.

Diffidati Juve: chi è a rischio squalifica tra i bianconeri

Alex Sandro, Kean e Danilo diffidati per Juve Verona.

Juve Verona streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Juve Verona sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e SKY.

Calendario Serie A 2022/2023: le partite in programma

Sabato 01/04 15.00 CREMONESE-ATALANTA (DAZN) –

Sabato 01/04 18.00 INTER-FIORENTINA (DAZN) –

Sabato 01/04 20.45 JUVENTUS-VERONA (DAZN/SKY) –

Domenica 02/04 12.30 BOLOGNA-UDINESE (DAZN/SKY) –

Domenica 02/04 15.00 MONZA-LAZIO (DAZN) –

Domenica 02/04 15.00 SPEZIA-SALERNITANA (DAZN) –

Domenica 02/04 18.00 ROMA-SAMPDORIA (DAZN) –

Domenica 02/04 20.45 NAPOLI-MILAN (DAZN) –

Lunedì 03/04 18.30 EMPOLI-LECCE (DAZN) –

Lunedì 03/04 20.45 SASSUOLO-TORINO (DAZN/SKY)

Classifica Serie A 2022/2023

La classifica di Serie A valida per il campionato 2022/2023 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Classifica Serie A

Napoli 71

Lazio 52

Inter 50

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45

Juventus 41

Udinese 38

Bologna 37

Fiorentina 37

Sassuolo 36

Torino 34

Monza 34

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

