Convocati Brasile: ecco la decisione sui bianconeri Bremer, Danilo e Alex Sandro

Il nuovo Ct della Nazionale brasiliana, Fernando Diniz, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le partite dell’8 settembre in casa contro la Bolivia e del 12 a Lima contro il Perù. Assenti ben due bianconeri sui tre presenti in rosa.

Solamente il capitano della Juventus Danilo è stato convocato. Rimangono, invece, a casa Bremer e Alex Sandro.

The post Convocati Brasile: la decisione su Bremer, Danilo e Alex Sandro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG