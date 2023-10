Convocati Juventus Next Gen, la lista dei giocatori a disposizione di mister Brambilla per il match di oggi contro l’Olbia

La Juventus Next Gen ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di oggi contro l’Olbia, valido per l’undicesima giornata di Serie C. Scendono dalla prima squadra Huijsen, Nonge e Yildiz e tornano dagli infortuni Poli e Mulazzi. Fuori causa lo squalificato Comenencia.

2 Savona

4 Huijsen

5 Muharemovic

6 Maressa

7 Hasa

8 Nonge

10 Yildiz

11 Mbangula

13 Poli

14 Mulazzi

17 Guerra

18 Ntenda

19 Rouhi

21 Palumbo

23 Mancini

24 Citi

25 Scaglia

27 Valdesi

28 Doratiotto

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelé

45 Crespi

