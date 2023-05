Convocati Monza, le scelte di mister Raffaele Palladino per il match contro la Roma di domani: la lista completa

Il Monza ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Roma. Non presente in lista Andrea Petagna.

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino

Difensori: Donati, Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Carboni, Birindelli, Antov, Izzo

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Colpani, Carlos Augusto, Pessina, D’Alessandro, Ciurria, Vignato

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Mota Carvalho

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG