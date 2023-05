I convocati dello Spezia in vista della sfida contro l’Atalanta: assenti Nzola, Holm e Zurkowski per Leonardo Semplici

Lo Spezia ha reso noti i convocati per la sfida contro l’Atalanta. Per l’occasione Semplici non potrà contare su Nzola, Holm e Zurkowski. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Zoet, Marchetti, Dragowski

Difensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot

Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Krollis

