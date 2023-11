Il Cagliari passa il turno di Coppa Italia contro l’Udinese: i sardi recuperano lo svantaggio iniziale e Lapadula al 120′ trova il gol

Il Cagliari passa il secondo turno di Coppa Italia contro l’Udinese. La squadra di Ranieri, dopo aver trovato la prima vittoria in stagione, bissa in coppa, sempre in rimonta all’ultimo minuto.

Dopo il primo vantaggio dei padroni di casa con Guessand, i rossoblu pareggiano all’80’ con Viola. Nei supplementari arriva poi il gol della vittoria al 120′, che porta la firma di Lapadula.

