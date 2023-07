L’ex difensore dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba ha commentato l’approdo di Cuadrado in nerazzurro: il pensiero del colombiano su Instagram

Cordoba accoglie Cuadrado all’Inter. Le parole dell’ex difensore nerazzurro su Instagram:

«In bocca al lupo Juangui Cuadrado. So che darai tutto per questa maglia. Ti fa onore la scelta verso gli obbiettivi sportivi più che per i soldi. Bello continuare a lottare ad alti livelli. Forza Inter».

