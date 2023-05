Corsa Champions: tre posti ancora disponibili. La situazione e cosa prevede il regolamento in caso di arrivo a pari punti

Sei giornate per stabilire quali saranno le tre squadre che faranno compagnia al Napoli, già qualificato, nella prossima edizione della Champions League. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il regolamento in caso di arrivo a pari punti prevede i seguenti criteri per stabilire la classifica:

Punti conquistati negli scontri diretti; Differenza reti nei confronti diretti; Differenza reti complessiva; Reti segnate in totale;

Infine, nel caso in cui una tra Milan ed Inter oppure tra Roma e Juventus vincesse la Champions oppure l’Europa League senza concludere il campionato nelle prime quattro, le squadre italiane nella Champions League 2023-24 sarebbero cinque.

