Corsera – Inter, Inzaghi a rischio: impossibile escludere l’esonero immediato per l’allenatore piacentino

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Inzaghi ora rischia davvero. Considerata la capacità di cambiare abito nelle grandi notti europee, Inzaghi merita di giocarsi martedì la sfida con il Benfica fino in fondo, ma se in campionato l’Inter non cambia marcia in fretta, da qui a giugno è impossibile escludere colpi di mano per dare una scossa risolutiva.

L’articolo Corsera – Inter, Inzaghi a rischio: impossibile non escludere l’esonero immediato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG