Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato della situazione legata a Tommaso Baldanzi, che piace anche all’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha voluto mandare un messaggio all’Inter ed a tutte le squadre interessate ad acquistare uno dei suoi gioielli, ovvero Tommaso Baldanzi.

LE PAROLE DI CORSI-: «Il discorso che faccio non vale solo per Baldanzi ma anche per gli altri. Non conta quello che si fa a dicembre ma conta soprattutto quello che si fa nelle ultime 10 partite, soprattutto se si parla di prospettive di giocare in club più importanti. Tutti devono confermare quello che hanno fatto vedere. Diventa decisivo per noi e anche per loro l’ultima fase del campionato. Per quanto riguarda Baldanzi, invece, l’idea è di fargli completare la maturazione in casa, prima di metterlo sul mercato. Noi comunque pensiamo di potercelo godere ancora un anno. Pensiamo che sia lui sia Fazzini debbano ancora completarsi prima di tutto dal punto di vista fisico».

L’articolo Corsi, messaggio all’Inter: «Baldanzi? Vogliamo tenerlo almeno un altro anno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG